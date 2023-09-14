Под Новосибирском эвакуировали лицей после сообщения о минировании

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Atas.info тот факт, что на почту учебного учреждения пришло письмо о минировании. Всех детей и персонал вывели на улицу.
Эвакуация прошла без паники. Педагоги молча сопроводили всех на улицу. Приехали саперы и проверили территорию.
Подозрительных предметов не обнаружили. Дети уже вернулись за парты. Хулигана начали разыскивать.
Напомним, на днях в Новосибирске эвакуировали аквапарк из-за подобного сообщения шутника о минировании.