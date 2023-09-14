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Под Новосибирском эвакуировали лицей после сообщения о минировании

Под Новосибирском эвакуировали лицей после сообщения о минировании

14 сентября 2023, 10:42
Фото: 1MI/2ГИС
Эвакуация учеников и учителей произошла в лицеи №13 в Краснообске под Новосибирском 14 сентября. Неизвестный сообщил о взрывчатке в здании.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Atas.info тот факт, что на почту учебного учреждения пришло письмо о минировании. Всех детей и персонал вывели на улицу.

Эвакуация прошла без паники. Педагоги молча сопроводили всех на улицу. Приехали саперы и проверили территорию.

Подозрительных предметов не обнаружили. Дети уже вернулись за парты. Хулигана начали разыскивать.

Напомним, на днях в Новосибирске эвакуировали аквапарк из-за подобного сообщения шутника о минировании.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Школа#Эвакуация#Минирование
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