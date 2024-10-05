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Минирование

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2024
Срочно. ДКЖ в Новосибирске эвакуировали после сообщения о минировании
5 октября, 09:05
Убить пятерых детей трижды грозился новосибирец, звоня в службу спасения
Житель Новосибирской области пугал убить пятерых детей, за лжедонос он получил срок, сообщили в Карасукском районном суде.
17 мая, 03:27
Более 10 ложных минирований проверили полицейские в Новосибирске
За неделю в Новосибирской области было зафиксировано более 10 ложных минирований, в результате которых эвакуировали около 900 человек.
12 февраля, 05:51
2023
Неизвестные заявили о минировании детского сада в Новосибирске
Детский сад №59 в Новосибирске был эвакуирован после сообщений о наличии взрывного устройства, о чем сообщили в соцсетях.
1 декабря 2023, 04:09
Новосибирские шутники «заминировали» политехнический колледж
В Новосибирске неизвестные сообщили о взрывном устройстве в политехническом колледже. О поимке подозреваемых пока не сообщается.
7 ноября 2023, 13:26
В Новосибирске «заминировали» мэрию — что произошло на самом деле
В результате сообщения о минировании в мэрию Новосибирска были вызваны экстренные службы, которые провели проверку здания.
4 октября 2023, 07:10
11 сообщений о минировании получила полиция в Новосибирске
Более 10 сообщений о минировании было получено полицией Новосибирска за неделю, что привело к эвакуации 635 человек.
2 октября 2023, 06:22
Под Новосибирском эвакуировали лицей после сообщения о минировании
14 сентября 2023, 10:42
Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Сообщение о минировании аквапарка «Аквамир» поступило ночью, рассказала сотрудница аквапарка несостоявшемуся посетителю.
10 сентября 2023, 07:54
В чатах WhatsApp новосибирцев напугали сообщением о противотанковой мине у гаражей
В Новосибирске сообщили о нахождении противотанковой мины возле гаражей на Тайгинской улице. Об этом написали в telegram-канале «Новосибирск в курсе».
20 июня 2023, 02:46
В Новосибирске 36 школ получили сообщения о минировании
6 марта 2023, 07:20

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