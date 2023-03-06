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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Новосибирске 36 школ получили сообщения о минировании

6 марта 2023, 07:20
Фото: 1MI
В Новосибирске проверили 36 школ после сообщений о взрывчатки в зданиях
Правоохранители и спасатели проверили 36 школ в Новосибирске из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал вице-мэр города Борис Буреев в ходе заседания в правительстве региона 6 марта.

Анонимные сообщения подобного рода поступили в школы, расположенные в трех районах Новосибирска 1 марта. На место выезжали силовики и сотрудники МЧС.

«Всего проверили 36 школ в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах. Неизвестные сообщили о взрывчатке в зданиях. Работы длились до 22:30 – информация оказалась ложной», - доложил губернатору Буреев.

Напомним, в декабре прошлого года самолет пришлось экстренно садить в аэропорту Новосибирска из-за угрозы взрыва. 

Самолет экстренно приземлился в Новосибирске из-за угрозы минирования
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#Алина Шефер#Общество#Минирование#Школа#Новосибирск#Новосибирская область
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