В Новосибирске 36 школ получили сообщения о минировании

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Анонимные сообщения подобного рода поступили в школы, расположенные в трех районах Новосибирска 1 марта. На место выезжали силовики и сотрудники МЧС.
«Всего проверили 36 школ в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах. Неизвестные сообщили о взрывчатке в зданиях. Работы длились до 22:30 – информация оказалась ложной», - доложил губернатору Буреев.
Напомним, в декабре прошлого года самолет пришлось экстренно садить в аэропорту Новосибирска из-за угрозы взрыва.