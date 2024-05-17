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Сибиряк наврал, чтобы вернуть свою машину

Убить пятерых детей трижды грозился новосибирец, звоня в службу спасения

17 мая 2024, 03:27
Фото: 1MI
Сибиряк наврал, чтобы вернуть свою машину
Житель Новосибирской области пугал убить пятерых детей, за лжедонос он получил срок, сообщили в Карасукском районном суде.

Роман Горбачев 15 июня 2023 года заявил в полицию о том, что в камере ИВС, где он сидел за правонарушение, его избил полицейский. Однако эта информация не подтвердилась. 15 июля того же года он попался пьяным за рулем — причем не в первый раз. Тогда его автомобиль изъяли.

В ночь на 19 число сибиряк начал атаковать телефон 112. Звонил он три раза. Сначала заявлял, что якобы заминировал дверь и взял в заложники пятерых детей. Спустя пару минут он грозился сжечь дом с несовершеннолетними, затем еще раз сообщил о заложниках. Такими угрозами он требовал вернуть свой автомобиль.

Полицейские в бронежилетах срочно выехали на адрес. Однако ни минирования ни заложников там не было обнаружено.

Новосибирца обвинили в ложном доносе и пьяном вождении. Его осудили на семь лет колонии.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Дети#Суд#Приговор#Минирование
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