Убить пятерых детей трижды грозился новосибирец, звоня в службу спасения

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:29
Роман Горбачев 15 июня 2023 года заявил в полицию о том, что в камере ИВС, где он сидел за правонарушение, его избил полицейский. Однако эта информация не подтвердилась. 15 июля того же года он попался пьяным за рулем — причем не в первый раз. Тогда его автомобиль изъяли.
В ночь на 19 число сибиряк начал атаковать телефон 112. Звонил он три раза. Сначала заявлял, что якобы заминировал дверь и взял в заложники пятерых детей. Спустя пару минут он грозился сжечь дом с несовершеннолетними, затем еще раз сообщил о заложниках. Такими угрозами он требовал вернуть свой автомобиль.
Полицейские в бронежилетах срочно выехали на адрес. Однако ни минирования ни заложников там не было обнаружено.
Новосибирца обвинили в ложном доносе и пьяном вождении. Его осудили на семь лет колонии.