Убить пятерых детей трижды грозился новосибирец, звоня в службу спасения

Роман Горбачев 15 июня 2023 года заявил в полицию о том, что в камере ИВС, где он сидел за правонарушение, его избил полицейский. Однако эта информация не подтвердилась. 15 июля того же года он попался пьяным за рулем — причем не в первый раз. Тогда его автомобиль изъяли.