В Новосибирске «заминировали» мэрию — что произошло на самом деле

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В администрацию Новосибирска поступило сообщение о наличии взрывчатки в здании. Согласно свидетельским показаниям, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Инцидент произошел в среду, 4 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-центре городской администрации. Правоохранительные органы тщательно проверили помещение и не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.
При осмотре здания, эвакуации не потребовалось, так как не было найдено ничего угрожающего. Напомним, что днем ранее в НГУ эвакуировали студентов и педагогов.