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Мэрию "заминировали"

В Новосибирске «заминировали» мэрию — что произошло на самом деле

4 октября 2023, 07:10
Фото: atas.info
Мэрию "заминировали"

В Новосибирске в мэрию поступило сообщение о минировании

В результате сообщения о минировании в мэрию Новосибирска были вызваны экстренные службы, которые провели проверку здания.

В администрацию Новосибирска поступило сообщение о наличии взрывчатки в здании. Согласно свидетельским показаниям, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Инцидент произошел в среду, 4 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-центре городской администрации. Правоохранительные органы тщательно проверили помещение и не обнаружили никаких опасных или подозрительных предметов.

При осмотре здания, эвакуации не потребовалось, так как не было найдено ничего угрожающего. Напомним, что днем ранее в НГУ эвакуировали студентов и педагогов.

Студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошло
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#Происшествия#Новосибирск#Мэрия#Эмилия Губарева#Эвакуация#Минирование
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