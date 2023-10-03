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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Новосибирске пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне

Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Новосибирске

3 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI

В Новосибирске пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне

3 октября в Новосибирске состоится большая тренировка по гражданской обороне.

В Новосибирске 3 октября пройдет тренировка по гражданской обороне. Это крупное мероприятие будет организовано с участием органов управления и сил гражданской обороны при активном участии руководителей. Информацию о нем сообщили в пресс-службе мэрии.

На тренировке руководители гражданской обороны и органов смогут отработать свои практические навыки в принятии решений в быстроменяющихся условиях. Планируется также повысить эффективность и слаженность действий органов гражданской обороны при проведении различных мероприятий. Важным аспектом тренировки будет проверка готовности планов гражданской обороны и защиты населения.

В рамках тренировки будет осуществлено оповещение руководителей гражданской обороны Новосибирска, предприятий, организаций и учреждений, входящих в эту категорию. Также проведут проверку готовности объектов гражданской обороны, практические занятия с должностными лицами.

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#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева#Тренировка
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