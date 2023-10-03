Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Новосибирске 3 октября пройдет тренировка по гражданской обороне. Это крупное мероприятие будет организовано с участием органов управления и сил гражданской обороны при активном участии руководителей. Информацию о нем сообщили в пресс-службе мэрии.
На тренировке руководители гражданской обороны и органов смогут отработать свои практические навыки в принятии решений в быстроменяющихся условиях. Планируется также повысить эффективность и слаженность действий органов гражданской обороны при проведении различных мероприятий. Важным аспектом тренировки будет проверка готовности планов гражданской обороны и защиты населения.
В рамках тренировки будет осуществлено оповещение руководителей гражданской обороны Новосибирска, предприятий, организаций и учреждений, входящих в эту категорию. Также проведут проверку готовности объектов гражданской обороны, практические занятия с должностными лицами.