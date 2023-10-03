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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Сирены включат в регионе

Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать

3 октября 2023, 03:45
Фото: Midjourney
Сирены включат в регионе

В Новосибирской области включат сирены 4 октября

4 октября в Новосибирской области проверят системы оповещения населения: в этот день сирены и громкоговорители зазвучат с сигналом «Внимание всем».

В Новосибирской области будет проведена проверка систем оповещения населения. Это сделают по всей стране. Звуковые сигналы сирен и громкоговорителей раздадутся 4 октября. Жителям будет передан сигнал «Внимание всем!». Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России.

Трансляция телевизионных и радио программ будет заменена информацией о безопасности. Все это сделано для проверки работоспособности систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГУ МЧС России просят жителей сохранять спокойствие. Звуковые сигналы и изменение программ являются плановыми.

Жителей Новосибирска напугала сирена — что случилось
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#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Проверка#Эмилия Губарева#Сирены
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