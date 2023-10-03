Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать

В Новосибирской области будет проведена проверка систем оповещения населения. Это сделают по всей стране. Звуковые сигналы сирен и громкоговорителей раздадутся 4 октября. Жителям будет передан сигнал «Внимание всем!». Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России.