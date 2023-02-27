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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Вой сирен в Новосибирске 1 марта – во сколько начало и что нужно делать

27 февраля 2023, 08:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Утром в регионе протестируют сирены

В Новосибирске 1 марта протестируют работу сирен

В среду, 1 марта в Новосибирской области проверят сирены, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточнили в правительстве НСО, 1 марта протестируют готовность системы оповещения населения. Тестовый запуск начнется в 10:40 по местному времени.

«В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения».

Также прервется трансляция телевизионного сигнала. Вместо передач, на экране будет сигнал гражданской обороны. Проверка сирен не требует обратной связи или особых реакций.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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