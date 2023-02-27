Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Как уточнили в правительстве НСО, 1 марта протестируют готовность системы оповещения населения. Тестовый запуск начнется в 10:40 по местному времени.
«В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения».
Также прервется трансляция телевизионного сигнала. Вместо передач, на экране будет сигнал гражданской обороны. Проверка сирен не требует обратной связи или особых реакций.