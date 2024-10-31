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Сирены

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Вой сирен напугал жителей Новосибирска — что это было
В Новосибирске местные жители услышали звуки сирены и сильно обеспокоились, подробности дали в МЧС.
31 октября, 08:52
Вой сирены напугал ночью жителей Новосибирска — что произошло
В одном из жилмассивов Новосибирска прозвучали сирены, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.
24 октября, 02:46
Сирены завоют в Новосибирске — что нужно делать
В Новосибирской области включат сирены и громкоговорители, сообщили в МЧС.
2 октября, 02:17
Сирены завоют по всей России 2 октября — в чем причина
По всей России в октябре прозвучат сирены, сообщают в МЧС.
30 сентября, 04:41
Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта — что нужно делать
1 марта, 07:13
2023
Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать
4 октября в Новосибирской области проверят системы оповещения населения: в этот день сирены и громкоговорители зазвучат с сигналом «Внимание всем».
3 октября 2023, 03:45

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