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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Системы оповещения сработают утром

Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта — что нужно делать

1 марта 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Системы оповещения сработают утром

Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта

Утром 6 марта по Новосибирской области раздастся вой сирен. В правительстве региона заранее предупредили об этом.

В Новосибирской области запланирована проверка систем оповещения. Она состоится 6 марта в 10:40 по местному времени, сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе отметили, что в мероприятиях также будут задействованы радио и телевидение. В назначенный час на них будет транслироваться сигнал гражданской обороны.

Жителей Новосибирска и районов области просят спокойно отреагировать на сигналы, не поддаваться панике. Проверка систем оповещения плановая, аналогичная пройдет и в других регионах России.

Напомним, предыдущая проверка систем проходила в регионе 4 октября. За день до этого в Новосибирске прошли массовые учения по гражданской обороне.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Учения#Алина Гурицкая#Сирены#Гражданская оборона
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