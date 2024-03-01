Сирены завоют в Новосибирской области 6 марта — что нужно делать

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Новосибирской области запланирована проверка систем оповещения. Она состоится 6 марта в 10:40 по местному времени, сообщили в правительстве региона.
В пресс-службе отметили, что в мероприятиях также будут задействованы радио и телевидение. В назначенный час на них будет транслироваться сигнал гражданской обороны.
Жителей Новосибирска и районов области просят спокойно отреагировать на сигналы, не поддаваться панике. Проверка систем оповещения плановая, аналогичная пройдет и в других регионах России.
Напомним, предыдущая проверка систем проходила в регионе 4 октября. За день до этого в Новосибирске прошли массовые учения по гражданской обороне.