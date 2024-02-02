Квартиру возможных похитителей новосибирского студента штурмовала Росгвардия

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Управление Росгвардии опубликовало видео задержания вероятных похитителей студента СибУПК в Новосибирске.
«Сотрудники ОМОН „Сибирь“ Управления Росгвардии по Новосибирской области совместно с коллегами из МВД задержали группу лиц, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве», — рассказали в силовом ведомстве.
По данным следствия, вечером 18 декабря 2023 года четверо молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет подошли в кафе к шестнадцатилетнему юноше и угрозами заставили его выйти на улицу. После этого они посадили его в автомобиль и потребовали снять деньги с банковской карты. В СМИ сообщалось, что подозреваемые могли получить 200 тысяч рублей и высадить подростка на проспекте Маркса.
Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и «Вымогательство». Трое фигурантов находятся под стражей, еще один — под домашним арестом.
Напомним, что из Казахстана экстрадировали новосибирца, подозреваемого в похищении и убийстве женщины с пятилетней дочкой.