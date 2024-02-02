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Подростка силой вывели из кафе

Квартиру возможных похитителей новосибирского студента штурмовала Росгвардия

2 февраля 2024, 08:51
Фото: СУ СКР по НСО
Подростка силой вывели из кафе

Появилось видео задержания похитителей 16-летнего студента в Новосибирске

Стали известны подробности задержания четверых жителей Новосибирска, подозреваемых в похищении с целью вымогательства. Квартиру, где проживали молодые люди, штурмовал спецназ Росгвардии.

Управление Росгвардии опубликовало видео задержания вероятных похитителей студента СибУПК в Новосибирске.

«Сотрудники ОМОН „Сибирь“ Управления Росгвардии по Новосибирской области совместно с коллегами из МВД задержали группу лиц, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве», — рассказали в силовом ведомстве.

По данным следствия, вечером 18 декабря 2023 года четверо молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет подошли в кафе к шестнадцатилетнему юноше и угрозами заставили его выйти на улицу. После этого они посадили его в автомобиль и потребовали снять деньги с банковской карты. В СМИ сообщалось, что подозреваемые могли получить 200 тысяч рублей и высадить подростка на проспекте Маркса.

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Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и «Вымогательство». Трое фигурантов находятся под стражей, еще один — под домашним арестом.

Напомним, что из Казахстана экстрадировали новосибирца, подозреваемого в похищении и убийстве женщины с пятилетней дочкой.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Росгвардия#Похищение#Вымогательство#Александр Ляхов
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