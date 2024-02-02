Квартиру возможных похитителей новосибирского студента штурмовала Росгвардия

По данным следствия, вечером 18 декабря 2023 года четверо молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет подошли в кафе к шестнадцатилетнему юноше и угрозами заставили его выйти на улицу. После этого они посадили его в автомобиль и потребовали снять деньги с банковской карты. В СМИ сообщалось, что подозреваемые могли получить 200 тысяч рублей и высадить подростка на проспекте Маркса.