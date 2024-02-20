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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

На камерах видеонаблюдения видно полицейские авто

Площадь Ленина оцепили в Новосибирске — что происходит

20 февраля 2024, 13:33
Фото: скриншот видеокамер
На камерах видеонаблюдения видно полицейские авто

В Новосибирске силовики оцепили площадь Ленина

Жители Новосибирска заметили, что площадь Ленина оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. При этом на ней ничего не происходит.

Как рассказали Atas.Info местные жители, площадь оцепили несколько сотрудников ГУ МВД. Вокруг памятника Владимиру Ленину разместили предупредительные красно-белые ленты. Также у площади дежурят два экипажа полицейских автомобилей.

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«Стоят весь день здесь. При этом никаких акций или чего-то подобного здесь нет, все спокойно», — рассказала Atas.Info жительница Новосибирска Елена, которая работает рядом с площадью.

Новосибирцы считают, что такое «дежурство» в центре города может быть связано с возможными несанкционированными акциями.

В марте 2023 года Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина. Тогда причиной стало обнаружение подозрительного предмета. Позже выяснилось, что в подозрительной коробке лежал пакет с сухпайком.

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#Общество#Новосибирск#Площадь Ленина#Ограждение#Оцепление#Алёна Рогонова
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