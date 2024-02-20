Площадь Ленина оцепили в Новосибирске — что происходит

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как рассказали Atas.Info местные жители, площадь оцепили несколько сотрудников ГУ МВД. Вокруг памятника Владимиру Ленину разместили предупредительные красно-белые ленты. Также у площади дежурят два экипажа полицейских автомобилей.
«Стоят весь день здесь. При этом никаких акций или чего-то подобного здесь нет, все спокойно», — рассказала Atas.Info жительница Новосибирска Елена, которая работает рядом с площадью.
Новосибирцы считают, что такое «дежурство» в центре города может быть связано с возможными несанкционированными акциями.
В марте 2023 года Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина. Тогда причиной стало обнаружение подозрительного предмета. Позже выяснилось, что в подозрительной коробке лежал пакет с сухпайком.