«Люди по головам ходят»: на станции «Площадь Ленина» образовалась давка

В Новосибирске из-за пробок возникла давка на станции «Площадь Ленина»

Десятибалльные пробки, возникшие в Новосибирске, оказали влияние и на работу метро. Пытаясь вовремя добраться домой к ужину, люди создали огромную давку на станции «Площадь Ленина».