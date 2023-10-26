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Posted Вчера, 11:52

Published Вчера, 11:52

Modified Вчера, 11:54

Updated Вчера, 11:54

Люди не могут добраться домой

«Люди по головам ходят»: на станции «Площадь Ленина» образовалась давка

26 октября 2023, 11:52
Фото: atas.info
Люди не могут добраться домой

В Новосибирске из-за пробок возникла давка на станции «Площадь Ленина»

Десятибалльные пробки, возникшие в Новосибирске, оказали влияние и на работу метро. Пытаясь вовремя добраться домой к ужину, люди создали огромную давку на станции «Площадь Ленина».

В настоящий момент давка увеличивается, так как потенциальные пассажиры постоянно прибывают. Не всем нравится создавшееся положение.

«Люди чуть ли не по головам друг у друга ходят. Кто-то ведет себя вежливо, а кто-то огрызается и хамит. Но мы все сейчас стоим и пытаемся добраться домой. Хоть бы пробки побыстрее рассосались», — рассказал очевидец корреспонденту Atas.info.

В городе образовались десятибалльные пробки, движение парализовано практически во всех частях города. «Встал» в заторе и проспект Дзержинского.

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#Новосибирск#Пробки#Метро#Александр Ляхов#Давка
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