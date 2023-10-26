«Люди по головам ходят»: на станции «Площадь Ленина» образовалась давка

Posted Вчера, 11:52
Published Вчера, 11:52
Modified Вчера, 11:54
Updated Вчера, 11:54
В настоящий момент давка увеличивается, так как потенциальные пассажиры постоянно прибывают. Не всем нравится создавшееся положение.
«Люди чуть ли не по головам друг у друга ходят. Кто-то ведет себя вежливо, а кто-то огрызается и хамит. Но мы все сейчас стоим и пытаемся добраться домой. Хоть бы пробки побыстрее рассосались», — рассказал очевидец корреспонденту Atas.info.
В городе образовались десятибалльные пробки, движение парализовано практически во всех частях города. «Встал» в заторе и проспект Дзержинского.