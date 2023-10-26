Новосибирск стоит в 10-балльных пробках — каких улиц нужно избегать

На правом берегу пробки образовались в районе Речного вокзала, Октябрьской магистрали, Большевистской, Димитровском мосту, улицах Кирова и проспекте Дзержинского. Не лучшая ситуация и в районе улицы Богдана Хмельницкого, учительской и Дуси Ковальчук.