Новосибирск стоит в 10-балльных пробках — каких улиц нужно избегать

Posted Вчера, 11:36
Published Вчера, 11:36
Modified Вчера, 11:38
Updated Вчера, 11:38
Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в весьма критичные 10 баллов. При этом водители «стоят» по обоим берегам Оби.
На правом берегу пробки образовались в районе Речного вокзала, Октябрьской магистрали, Большевистской, Димитровском мосту, улицах Кирова и проспекте Дзержинского. Не лучшая ситуация и в районе улицы Богдана Хмельницкого, учительской и Дуси Ковальчук.
Левобережным водителям приходится скучать на улице Котовского в сторону Блюхера, на Станционной, площади Кирова и на подъезде к Коммунальному мосту.
На данный момент пробки до сих пор не рассосались. Возвращающимся домой новосибирцам стоит как следует продумать свой маршрут движения.