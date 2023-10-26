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Posted Вчера, 11:36

Published Вчера, 11:36

Modified Вчера, 11:38

Updated Вчера, 11:38

Новосибирск встал в пробках

Новосибирск стоит в 10-балльных пробках — каких улиц нужно избегать

26 октября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Новосибирск встал в пробках

В Новосибирске образовались 10-балльные пробки

Ухудшение погоды и забывчивость некоторых водителей, не поставивших «зимнюю» резину, вновь привели к жутким пробкам на новосибирских дорогах. Люди вынуждены подолгу стоять в заторах.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в весьма критичные 10 баллов. При этом водители «стоят» по обоим берегам Оби.

На правом берегу пробки образовались в районе Речного вокзала, Октябрьской магистрали, Большевистской, Димитровском мосту, улицах Кирова и проспекте Дзержинского. Не лучшая ситуация и в районе улицы Богдана Хмельницкого, учительской и Дуси Ковальчук.

Левобережным водителям приходится скучать на улице Котовского в сторону Блюхера, на Станционной, площади Кирова и на подъезде к Коммунальному мосту.

На данный момент пробки до сих пор не рассосались. Возвращающимся домой новосибирцам стоит как следует продумать свой маршрут движения.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Александр Ляхов
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