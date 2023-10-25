Новосибирск сковали адские 7-балльные пробки — какие улицы лучше объехать

На левом берегу города заторы наблюдаются на улице Станиславского в обе стороны, на Широкой в направлении площади Труда, на Ватутина от пересечения с Котовского до поворота на Широкую, на Станционной в направлении площади Энергетиков, на Тещином языке, на площади Кирова и на подъезде к Коммунальному мосту в сторону правого берега.