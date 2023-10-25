Новосибирск сковали адские 7-балльные пробки — какие улицы лучше объехать

Posted 25 октября, 02:12
Published 25 октября, 02:12
Modified 25 октября, 02:14
Updated 25 октября, 02:14
Утром в среду, 25 октября, в Новосибирске возникли пробки. По данным службы 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на уровне семь баллов.
На левом берегу города заторы наблюдаются на улице Станиславского в обе стороны, на Широкой в направлении площади Труда, на Ватутина от пересечения с Котовского до поворота на Широкую, на Станционной в направлении площади Энергетиков, на Тещином языке, на площади Кирова и на подъезде к Коммунальному мосту в сторону правого берега.
На правом берегу города пробки образовались в районе Речного вокзала, на перекрестке улицы Фабричной с Красным проспектом, а также на улицах Кирова, Добролюбова, Большевистской, Танковой, Кропоткина и Богдана Хмельницкого.