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Posted 25 октября, 02:12

Published 25 октября, 02:12

Modified 25 октября, 02:14

Updated 25 октября, 02:14

Пробки утром

Новосибирск сковали адские 7-балльные пробки — какие улицы лучше объехать

25 октября 2023, 02:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пробки утром

В Новосибирске утром 25 октября образовались пробки в 7 баллов

В Новосибирске утром 25 октября были образованы семибалльные пробки на левом и правом берегах города.

Утром в среду, 25 октября, в Новосибирске возникли пробки. По данным службы 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на уровне семь баллов.

На левом берегу города заторы наблюдаются на улице Станиславского в обе стороны, на Широкой в направлении площади Труда, на Ватутина от пересечения с Котовского до поворота на Широкую, на Станционной в направлении площади Энергетиков, на Тещином языке, на площади Кирова и на подъезде к Коммунальному мосту в сторону правого берега.

На правом берегу города пробки образовались в районе Речного вокзала, на перекрестке улицы Фабричной с Красным проспектом, а также на улицах Кирова, Добролюбова, Большевистской, Танковой, Кропоткина и Богдана Хмельницкого.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Автомобиль#Эмилия Губарева#2ГИС
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