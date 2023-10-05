Автомобилисты сравнили пробки в Барнауле и Новосибирске

Еще один автомобилист, имеющий опыт вождения как в Барнауле, так и в Новосибирске, отметил, что после Барнаула кажется, будто в Новосибирске хаос на дорогах, но это не так. Он призывает «не тупить» на дороге и отмечает, что в Новосибирске водители дают возможность перестроиться и пропускают других, чего не всегда бывает в Барнауле.