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Пробки в Новосибирске — больная проблема

Автомобилисты сравнили пробки в Барнауле и Новосибирске

5 октября 2023, 01:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пробки в Новосибирске — больная проблема
Водители сравнили пробки в Барнауле и Новосибирске, отметив, что оба города имеют равные проблемы на дорогах.

Водители высказали свое мнение о пробках в Барнауле и Новосибирске. Один из автомобилистов, который уже 26 лет на дорогах, упомянул факторы, которые влияют на образование пробок на главных магистралях. По его мнению, в Барнауле водители чаще решают мелкие аварии сами, не дожидаясь помощи сотрудников ГИБДД.

Еще один автомобилист, имеющий опыт вождения как в Барнауле, так и в Новосибирске, отметил, что после Барнаула кажется, будто в Новосибирске хаос на дорогах, но это не так. Он призывает «не тупить» на дороге и отмечает, что в Новосибирске водители дают возможность перестроиться и пропускают других, чего не всегда бывает в Барнауле.

Есть мнение, что проблема пробок в Барнауле связана с работой ГИБДД. Водителям приходится ждать несколько часов даже при серьезных авариях, пишет НГС.

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