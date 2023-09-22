В Новосибирске Северный объезд сковала жуткая пробка в 20 километров

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Коллапс там образовался благодаря дорожному ремонту и нескольким ДТП. Возле поселков Катковский и Садовый столкнулись четыре автомобиля, сообщают автовладельцы в 2ГИС.
«Ну что за идиоты опять встали…права купили»;
«Давайте пока мяско пожарим, доставайте мангалы», — негодуют участники движения.
Новосибирцы не могут выехать из города на дачи. В пробке стоят некоторые уже больше часа.
Судя по карте «Яндекс» в Новосибирске сейчас затруднено движение также на улице Большевистской, Октябрьском мосту, проезде Энергетиков. В целом дорожная ситуация на 8 баллов из 10.