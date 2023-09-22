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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

В Новосибирске Северный объезд сковала жуткая пробка в 20 километров

В Новосибирске Северный объезд сковала жуткая пробка в 20 километров

22 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Водители встали в 20-километровую пробку на Северном объезде вечером в пятницу, 22 сентября. Свои гневные комментарии по этой ситуации они оставляют в чатах онлайн-карт.

Коллапс там образовался благодаря дорожному ремонту и нескольким ДТП. Возле поселков Катковский и Садовый столкнулись четыре автомобиля, сообщают автовладельцы в 2ГИС.

«Ну что за идиоты опять встали…права купили»;

«Давайте пока мяско пожарим, доставайте мангалы», — негодуют участники движения.

Новосибирцы не могут выехать из города на дачи. В пробке стоят некоторые уже больше часа.

Судя по карте «Яндекс» в Новосибирске сейчас затруднено движение также на улице Большевистской, Октябрьском мосту, проезде Энергетиков. В целом дорожная ситуация на 8 баллов из 10.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пробки#ДТП
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