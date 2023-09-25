Глухие пробки на двух мостах образовались утром в Новосибирске — заторы на 7 баллов

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В Новосибирске с самого утра 25 сентября на двух мостах возникли серьезные пробки. Проезд затруднен как на Димитровском, так и на Октябрьском мостах.
На Димитровском мосту пробка образовалась в сторону правого берега из-за дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль врезался в бетонный блок.
На Октябрьском мосту пробка наблюдается в обоих направлениях. Согласно информации от «Яндекс Карты», и здесь произошло ДТП. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию с заторами на 7 баллов.