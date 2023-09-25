atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:22

Published Сегодня, 01:22

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

Пробки образовались утром

Глухие пробки на двух мостах образовались утром в Новосибирске — заторы на 7 баллов

25 сентября 2023, 01:22
Фото: atas.info
Пробки образовались утром

В Новосибирске утром образовались глухие пробки на двух мостах

Большие пробки сковали движение в Новосибирске с самого утра 25 сентября, особенно на Октябрьском и Димитровском мостах, где произошли ДТП.

В Новосибирске с самого утра 25 сентября на двух мостах возникли серьезные пробки. Проезд затруднен как на Димитровском, так и на Октябрьском мостах.

На Димитровском мосту пробка образовалась в сторону правого берега из-за дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль врезался в бетонный блок.

На Октябрьском мосту пробка наблюдается в обоих направлениях. Согласно информации от «Яндекс Карты», и здесь произошло ДТП. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию с заторами на 7 баллов.

В Новосибирске Северный объезд сковала жуткая пробка в 20 километров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске сузят популярный перекресток — возможны пробкиЭкс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и ОмскеСломанный троллейбус № 13 спровоцировал дикую пробку в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Автомобиль#Октябрьский мост#Эмилия Губарева#Димитровский мост
Подпишитесь
Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
22 сентября, 09:32
В Новосибирске участница конкурса «Мисс России-2023» снялась в купальнике с Cadillac
Вчера, 03:54
Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО
23 сентября, 09:03
Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики
Вчера, 08:56
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
21 сентября, 04:09
Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушу
Вчера, 04:51