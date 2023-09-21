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Новосибирцам грозят пробки

В Новосибирске сузят популярный перекресток — возможны пробки

21 сентября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Новосибирцам грозят пробки
В Новосибирске сузят популярный перекресток в центре города. Это связано с проведением ремонтных работ.
«С 21 сентября по 6 октября на 6,5 метра сужается проезжая часть улицы Фрунзе в районе жилого дома №12. Ограничение связано с проведением ООО „НТСК“ аварийного ремонта на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.

При этом работы будут проводиться в весьма оживленном районе города. В этом месте образуется перекресток на пересечении Фрунзе и Каменской. К тому же, именно здесь находятся стадион «Спартак», Центральный парк и медицинская клиника «НИИТО». Поэтому пробки попросту неизбежны.

Водителей уже предупредили о необходимости планировать свой маршрут заранее. Однако новосибирцам явно придется нелегко на период сужения проезжей части.

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#Новосибирск#Пробки#Дороги#Ремонт#Ремонтные работы#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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