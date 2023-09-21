В Новосибирске сузят популярный перекресток — возможны пробки

При этом работы будут проводиться в весьма оживленном районе города. В этом месте образуется перекресток на пересечении Фрунзе и Каменской. К тому же, именно здесь находятся стадион «Спартак», Центральный парк и медицинская клиника «НИИТО». Поэтому пробки попросту неизбежны.