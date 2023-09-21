В Новосибирске сузят популярный перекресток — возможны пробки

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«С 21 сентября по 6 октября на 6,5 метра сужается проезжая часть улицы Фрунзе в районе жилого дома №12. Ограничение связано с проведением ООО „НТСК“ аварийного ремонта на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.
При этом работы будут проводиться в весьма оживленном районе города. В этом месте образуется перекресток на пересечении Фрунзе и Каменской. К тому же, именно здесь находятся стадион «Спартак», Центральный парк и медицинская клиника «НИИТО». Поэтому пробки попросту неизбежны.
Водителей уже предупредили о необходимости планировать свой маршрут заранее. Однако новосибирцам явно придется нелегко на период сужения проезжей части.