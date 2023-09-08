Сломанный троллейбус № 13 спровоцировал дикую пробку в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В Новосибирске, на перекрестке улицы Писарева и Красного проспекта, сформировался затор из-за сломанного троллейбуса с номером 13. В результате аварии провода троллейбуса оборвались, что привело к остановке движения общественного транспорта.
При этом, по словам свидетелей происшествия, в правом ряду находится припаркованный автомобиль марки BMW, который дополнительно блокирует проезд по полосе.
В результате, автомобили вынуждены двигаться лишь по одной полосе, вместо трех, что значительно затрудняет движение. Согласно информации от сервиса 2ГИС, на указанном участке движение усложнено.