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Пробка в Новосибирске

Сломанный троллейбус № 13 спровоцировал дикую пробку в Новосибирске

8 сентября 2023, 03:12
Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
Пробка в Новосибирске

В Новосибирске из-за сломанного троллейбуса № 13 образовалась пробка

В результате поломки троллейбуса №13 на перекрёстке улицы Писарева и Красного проспекта в Новосибирске возникла пробка, усложняющая движение на данном участке.

В Новосибирске, на перекрестке улицы Писарева и Красного проспекта, сформировался затор из-за сломанного троллейбуса с номером 13. В результате аварии провода троллейбуса оборвались, что привело к остановке движения общественного транспорта.

При этом, по словам свидетелей происшествия, в правом ряду находится припаркованный автомобиль марки BMW, который дополнительно блокирует проезд по полосе.

В результате, автомобили вынуждены двигаться лишь по одной полосе, вместо трех, что значительно затрудняет движение. Согласно информации от сервиса 2ГИС, на указанном участке движение усложнено.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Троллейбус#Авария#Пробка#Эмилия Губарева
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