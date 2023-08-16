Адские пробки образовались на Димитровском и Коммунальном мосту в Новосибирске

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Утром 16 августа в Новосибирске возникли серьезные проблемы с движением на Коммунальном и Димитровском мостах. Обе переправы столкнулись с большими пробками, о чем свидетельствовали данные сервисов «Яндекс» и «2ГИС».
На Димитровском мосту проехать на левый берег и в сторону площади Труда оказалось очень сложно. В то же время, на Коммунальном мосту движение было затруднено в направлении правого берега.
Кроме того, значительные пробки образовались на кольце площади Труда и на улице Станционная, от улицы Пархоменко в сторону центра города. В общем, утром 16 августа ситуация с пробками в Новосибирске была оценена в 7 баллов.