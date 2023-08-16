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Автомобилисты стоят в пробках

Адские пробки образовались на Димитровском и Коммунальном мосту в Новосибирске

16 августа 2023, 03:01
Фото: atas.info
Автомобилисты стоят в пробках

В Новосибирске водители встали в пробки на Димитровском и Коммунальном мостах

Движение по Коммунальному и Димитровскому мостам в Новосибирске утром 16 августа было сильно затруднено из-за пробок.

Утром 16 августа в Новосибирске возникли серьезные проблемы с движением на Коммунальном и Димитровском мостах. Обе переправы столкнулись с большими пробками, о чем свидетельствовали данные сервисов «Яндекс» и «2ГИС».

На Димитровском мосту проехать на левый берег и в сторону площади Труда оказалось очень сложно. В то же время, на Коммунальном мосту движение было затруднено в направлении правого берега.

Кроме того, значительные пробки образовались на кольце площади Труда и на улице Станционная, от улицы Пархоменко в сторону центра города. В общем, утром 16 августа ситуация с пробками в Новосибирске была оценена в 7 баллов.

Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
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#Эмилия Губарева#Пробки#Димитровский мост#Коммунальный мост#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт
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