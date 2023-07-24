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В Новосибирске на Большевистской перевернулась ГАЗель — образовалась пробка

24 июля 2023, 03:18
Фото: 1MI
Газель свалилась набок
На улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП: ГАЗель перевернулась, а на дороге образовалась пробка.

По неизвестным причинам возле жилого дома №32/1 на Большевистской улице произошло опрокидывание вправо грузового автомобиля ГАЗель. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54».

Водитель не пострадал, передают свидетели происшествия. Однако, данное происшествие вызвало затруднения в движении в сторону центра Новосибирска.

По данным 2ГИС, участок дороги, где перевернулся автомобиль, действительно затруднен для движения.

Фото: АСТ-54
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#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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