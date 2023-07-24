В Новосибирске на Большевистской перевернулась ГАЗель — образовалась пробка

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По неизвестным причинам возле жилого дома №32/1 на Большевистской улице произошло опрокидывание вправо грузового автомобиля ГАЗель. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54».
Водитель не пострадал, передают свидетели происшествия. Однако, данное происшествие вызвало затруднения в движении в сторону центра Новосибирска.
По данным 2ГИС, участок дороги, где перевернулся автомобиль, действительно затруднен для движения.