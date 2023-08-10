Велосипедист умер на рынке. Скорая опоздала на вызов из-за пробки в Новосибирске

Врачам понадобилось в четыре раза больше времени для доставки из-за трафика на Сибиряков-Гвардейцев, где ведутся дорожные работы. Важно отметить, что в машине был включен специальный сигнал и проблесковые маячки. Об этом сообщает НГС.