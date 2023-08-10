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Велосипедист умер на рынке. Скорая опоздала на вызов из-за пробки в Новосибирске

10 августа 2023, 06:02
Фото: 1MI
Мужчина умер

В Новосибирске скорая помощь опоздала на вызов у пациенту из-за пробки

Мужчина скончался на Левобережном рынке в Новосибирске: скорая помощь задержалась из-за пробки на дороге.

9 августа на Левобережном рынке произошел несчастный случай. Мужчина, который ехал на велосипеде, внезапно упал, а позже скончался. В сознании пожилой новосибирец был полчаса, а скорая приехала через час. Предполагается, что причиной смерти были сердечные проблемы.

Очевидцы сообщают, что скорая помощь задержалась на вызове. С момента передачи вызова ближайшей бригаде до прибытия прошло 25 минут. В то время, когда вызов поступил, машина находилась в 6 километрах от места происшествия.

Врачам понадобилось в четыре раза больше времени для доставки из-за трафика на Сибиряков-Гвардейцев, где ведутся дорожные работы. Важно отметить, что в машине был включен специальный сигнал и проблесковые маячки. Об этом сообщает НГС.

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