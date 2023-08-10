Велосипедист умер на рынке. Скорая опоздала на вызов из-за пробки в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:07
9 августа на Левобережном рынке произошел несчастный случай. Мужчина, который ехал на велосипеде, внезапно упал, а позже скончался. В сознании пожилой новосибирец был полчаса, а скорая приехала через час. Предполагается, что причиной смерти были сердечные проблемы.
Очевидцы сообщают, что скорая помощь задержалась на вызове. С момента передачи вызова ближайшей бригаде до прибытия прошло 25 минут. В то время, когда вызов поступил, машина находилась в 6 километрах от места происшествия.
Врачам понадобилось в четыре раза больше времени для доставки из-за трафика на Сибиряков-Гвардейцев, где ведутся дорожные работы. Важно отметить, что в машине был включен специальный сигнал и проблесковые маячки. Об этом сообщает НГС.