Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда.

В Новосибирске на рынке произошла трагедия — пожилой мужчина умер после падения с велосипеда. Инцидент случился 9 августа на Левобережном рынке, об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск». По словам свидетелей, сибиряк просто ехал на своем велосипеде и внезапно упал.