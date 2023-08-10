Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда.

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:36
В Новосибирске на рынке произошла трагедия — пожилой мужчина умер после падения с велосипеда. Инцидент случился 9 августа на Левобережном рынке, об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск». По словам свидетелей, сибиряк просто ехал на своем велосипеде и внезапно упал.
Очевидцы рассказали, что пенсионеру стало плохо. Покупатели, которые были рядом, сразу вызвали скорую помощь и попытались оказать первую помощь — проводили массаж сердца и делали искусственное дыхание.
Однако мужчина оставался живым всего около получаса. Когда врачи приехали на место, прошел уже час, и спасти мужчину не удалось.