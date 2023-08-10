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Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда

10 августа 2023, 01:34
Фото: 1MI
Сибиряку резко стало плохо
Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда.

В Новосибирске на рынке произошла трагедия — пожилой мужчина умер после падения с велосипеда. Инцидент случился 9 августа на Левобережном рынке, об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск». По словам свидетелей, сибиряк просто ехал на своем велосипеде и внезапно упал.

Очевидцы рассказали, что пенсионеру стало плохо. Покупатели, которые были рядом, сразу вызвали скорую помощь и попытались оказать первую помощь — проводили массаж сердца и делали искусственное дыхание.

Однако мужчина оставался живым всего около получаса. Когда врачи приехали на место, прошел уже час, и спасти мужчину не удалось.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#18+#Умер#Скорая помощь#Врачи#Велосипед
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