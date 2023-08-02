atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Изображение материала

В Новосибирске мужчина умер на станции метро «Гагаринская»

2 августа 2023, 12:11
Фото: atas.info
Мужчина умер в метро Новосибирска
Мужчина средних лет скончался на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске. Об этом Atas.info рассказали очевидцы.

Инцидент произошел 2 августа. Одному из пассажиров внезапно стало плохо, он упал, потеряв сознание. На вид ему около 35-40 лет.

В ГУ МВД информацию об этой трагедии подтвердили. В дежурную часть поступало это сообщение.

«Мужчине вызвали на место скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, но он умер. Предварительно, он скончался естественной смертью», — говорят полицейские.

Напомним, подобная трагедия уже случалась в Новосибирске с другим пассажиром на стации «Красный проспект».

Читайте также:
Рабочий сорвался с высоты 9 метров и погиб в Новосибирской областиВ Новосибирске на перроне станции метро «Площадь Маркса» умер мужчинаВ метро в Новосибирске скончался мужчина
#Алина Шефер#Погиб#Новосибирское метро#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
Сегодня, 09:57
Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев
Сегодня, 02:19
Дроны искали диверсантов под Новосибирском
Сегодня, 06:01
В селе Новосибирской области братья-подростки изнасиловали 7-летнего мальчика
Сегодня, 03:26
Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»
Сегодня, 07:52
Кондуктор автобуса в Новосибирске сделал ограду с канцелярскими кнопками
Сегодня, 01:51