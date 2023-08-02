В Новосибирске мужчина умер на станции метро «Гагаринская»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Инцидент произошел 2 августа. Одному из пассажиров внезапно стало плохо, он упал, потеряв сознание. На вид ему около 35-40 лет.
В ГУ МВД информацию об этой трагедии подтвердили. В дежурную часть поступало это сообщение.
«Мужчине вызвали на место скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, но он умер. Предварительно, он скончался естественной смертью», — говорят полицейские.
Напомним, подобная трагедия уже случалась в Новосибирске с другим пассажиром на стации «Красный проспект».