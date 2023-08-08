atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Изображение материала

Под Новосибирском мужчина подавился едой и чуть не умер — скорая долго ехала

8 августа 2023, 04:59
Фото: 1MI
Сибиряк подавился едой

В Новосибирской области скорая поехала ошибочным маршрутом на экстренный вызов

В Искитиме 5 августа произошел случай, когда мужчина подавился едой и нуждался в экстренной медицинской помощи. На место была вызвана скорая, однако она поехала не тем маршрутом. В результате несвоевременной помощи, пациент теперь находится в реанимации.

Жительница Искитима Юлия рассказала НГС, что она и другие соседи пытались помочь мужчине, который задыхался от куска мяса. Они вызвали скорую помощь, опираясь на то, что до СНТ «Зеленый луг» ехать всего 20 минут. Однако скорая приехала с большой задержкой, так как ехала в другом направлении.

Сибирячка утверждает, что пока они ждали медицинскую помощь, у мужчины возникла остановка сердца несколько раз. Она также выразила недовольство тем, что скорая даже не извинилась за ошибку. Если бы они приехали сразу, через 20 минут, то последствия могли бы быть предотвращены.

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Искитимской ЦРБ Наталья Григоревская объясняет, что медики использовали систему навигации «ГЛОНАСС», чтобы найти дачу в СНТ «Зеленый луг». Она уточняет, что в районе Искитима есть множество деревень и дачных поселков, поэтому иногда сложно определить точное местоположение. Водитель скорой полностью полагался на систему навигации и поехал в неправильном направлении. Когда медики поняли ошибку, они связались и узнали правильный адрес.

Медики прибыли на место и помогли мужчине. На данный момент врачи борются за его жизнь.

В Новосибирске двухлетний мальчик подавился таблеткой и умер
Узнать подробнее
Читайте также:
Паника, спасатели и скорая. На пляже в Новосибирске женщина получила тепловой ударНазваны подробности ДТП с участием машины скорой помощи в НовосибирскеНовосибирский Минздрав заявил об отсутствии дефицита «скорых»
#Эмилия Губарева#Скорая помощь#Реанимация#Новосибирск#Транспорт#Общество#Город#Происшествия
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Вчера, 07:56
В Новосибирске iPhone и iPad запретили сотрудникам регионального УФНС
Вчера, 08:53
В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС
Вчера, 09:59
Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»
Вчера, 05:54
В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
Сегодня, 01:51
В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу
Сегодня, 02:46