Сибирячка утверждает, что пока они ждали медицинскую помощь, у мужчины возникла остановка сердца несколько раз. Она также выразила недовольство тем, что скорая даже не извинилась за ошибку. Если бы они приехали сразу, через 20 минут, то последствия могли бы быть предотвращены.