Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Жительница Искитима Юлия рассказала НГС, что она и другие соседи пытались помочь мужчине, который задыхался от куска мяса. Они вызвали скорую помощь, опираясь на то, что до СНТ «Зеленый луг» ехать всего 20 минут. Однако скорая приехала с большой задержкой, так как ехала в другом направлении.
Сибирячка утверждает, что пока они ждали медицинскую помощь, у мужчины возникла остановка сердца несколько раз. Она также выразила недовольство тем, что скорая даже не извинилась за ошибку. Если бы они приехали сразу, через 20 минут, то последствия могли бы быть предотвращены.
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Искитимской ЦРБ Наталья Григоревская объясняет, что медики использовали систему навигации «ГЛОНАСС», чтобы найти дачу в СНТ «Зеленый луг». Она уточняет, что в районе Искитима есть множество деревень и дачных поселков, поэтому иногда сложно определить точное местоположение. Водитель скорой полностью полагался на систему навигации и поехал в неправильном направлении. Когда медики поняли ошибку, они связались и узнали правильный адрес.
Медики прибыли на место и помогли мужчине. На данный момент врачи борются за его жизнь.