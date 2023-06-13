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Новосибирский Минздрав заявил об отсутствии дефицита «скорых»

13 июня 2023, 08:44
Фото: 1MI
Дефицита «скорых» в НСО нет

В Минздраве НСО опровергли крупный дефицит «скорых» и врачей в регионе

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отреагировали на заявления о дефиците автомобилей «скорой помощи». По мнению чиновников, проблема надуманная.
«Дефицита автомобилей скорой медицинской помощи в Новосибирской области нет. Автомобильный парк обновляется своевременно», — цитирует «РБК Новосибирск» министра здравоохранения НСО Константина Хальзова.

По мнению министра, с 2018 по 2021 годы было закуплено 144 автомобиля, позже к автопарку присоединили девятнадцать машин для оперативной борьбы с коронавирусом. В 2022 году регион закупил 63 транспортных средства, сейчас приобретено тринадцать «скорых».

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Кроме того, обновляются и кадры. Сейчас в отделениях скорой медицинской помощи штат врачей и фельдшеров укомплектован на 70%, а водителей — на 94%. При этом бригада выполняет более 22 выездов за смену.

Стоит напомнить, что во время общения по видеосвязи президент Владимир Путин пенял губернатору Андрею Травникову на дефицит автомобилей «скорой помощи» в регионе. Глава государства тогда заявил о возможности скорейгего решения проблемы благодаря наличию денег у Новосибирской области.

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#Новосибирск#Владимир Путин#Андрей Травников#Здоровье#Александр Ляхов#Медицина#Минздрав#Медики#Машины скорой медицинской помощи
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