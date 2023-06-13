Новосибирский Минздрав заявил об отсутствии дефицита «скорых»

По мнению министра, с 2018 по 2021 годы было закуплено 144 автомобиля, позже к автопарку присоединили девятнадцать машин для оперативной борьбы с коронавирусом. В 2022 году регион закупил 63 транспортных средства, сейчас приобретено тринадцать «скорых».