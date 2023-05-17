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Путин упрекнул Травникова в дефиците «скорых»

17 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Новосибирской области образовался дефицит медтранспорта

Новосибирского губернатора Травникова призвали решить проблему со «скорыми»

Во время рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым президент Владимир Путин заявил о дефиците медбригад. По его мнению, проблему надо решать.
«Есть один аспект – с точки зрения медицины – и его нужно решать. Хотел бы обратить Ваше внимание на дефицит бригад «скорой помощи». И в плане персонала, и в плане транспорта», - цитирует главу государства «Интерфакс».

Также Владимир Путин заявил, что в Новосибирском регионе сложилась удачная ситуация с бюджетом. Профицит составляет 7,6 миллиарда рублей и приоритетом могло бы стать решение социальных проблем.

«Я вижу,что все это делается, но хотел бы заострить на этом внимание. Желаю Вам успехов», - подчеркнул президент.
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#Новосибирск#Владимир Путин#Андрей Травников#Александр Ляхов#Травников#Путин#Медицина#Машины скорой медицинской помощи#Общество
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