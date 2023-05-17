Путин упрекнул Травникова в дефиците «скорых»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
«Есть один аспект – с точки зрения медицины – и его нужно решать. Хотел бы обратить Ваше внимание на дефицит бригад «скорой помощи». И в плане персонала, и в плане транспорта», - цитирует главу государства «Интерфакс».
Также Владимир Путин заявил, что в Новосибирском регионе сложилась удачная ситуация с бюджетом. Профицит составляет 7,6 миллиарда рублей и приоритетом могло бы стать решение социальных проблем.
«Я вижу,что все это делается, но хотел бы заострить на этом внимание. Желаю Вам успехов», - подчеркнул президент.