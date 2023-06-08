Кадровый голод: кого не хватает в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Худшая ситуация складывается на рынке труда в Новосибирске в области здравоохранения. Также массовый дефицит кадров есть в автомобильной индустрии, строительства и продажи недвижимости, сельского хозяйства, а также розничной торговли.
Тем временем, в отраслях «искусства, развлечений и масс-медиа» все наоборот. В этой сфере приходится 17,5 резюме на одну вакансию. Много вакансий в таких отраслях как маркетинг и реклама, инвестиции и консалтинг, высший и средний менеджмент.
Напомним, в Новосибирске выросла средняя предлагаемая зарплата за месяц. Она составила на 5 606 рублей в месяц.