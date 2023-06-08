Кадровый голод: кого не хватает в Новосибирске

Тем временем, в отраслях «искусства, развлечений и масс-медиа» все наоборот. В этой сфере приходится 17,5 резюме на одну вакансию. Много вакансий в таких отраслях как маркетинг и реклама, инвестиции и консалтинг, высший и средний менеджмент.