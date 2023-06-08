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Кадровый голод: кого не хватает в Новосибирске

8 июня 2023, 05:27
Фото: 1MI
Хуже всего в сфере здравоохранения

В Новосибирской области назвали самые дефицитные специальности

Составлен перечень наиболее дефицитных рабочих позиций в Новосибирске. К ним относятся специальности, на которые приходится всего одно резюме на вакансию, сообщает пресс-служба hh. ru.

Худшая ситуация складывается на рынке труда в Новосибирске в области здравоохранения. Также массовый дефицит кадров есть в автомобильной индустрии, строительства и продажи недвижимости, сельского хозяйства, а также розничной торговли.

Тем временем, в отраслях «искусства, развлечений и масс-медиа» все наоборот. В этой сфере приходится 17,5 резюме на одну вакансию. Много вакансий в таких отраслях как маркетинг и реклама, инвестиции и консалтинг, высший и средний менеджмент.

Напомним, в Новосибирске выросла средняя предлагаемая зарплата за месяц. Она составила на 5 606 рублей в месяц.

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#Эмилия Губарева#Вакансии#Профессии#Общество#Новосибирск
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