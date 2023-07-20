Названы подробности ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Новосибирске 20 июля в 5:55 утра произошло столкновение двух автомобилей — машины скорой помощи и Skoda Octavia. Информацию об этом предоставили в городском отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Инцидент был зарегистрирован как ДТП с материальным ущербом. Никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, что днем ранее в Бердске в ДТП погиб 16-летний подросток. Его сбила машина.