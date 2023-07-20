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Названы подробности ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

20 июля 2023, 05:24
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске стали известны подробности ДТП с участием машины скорой помощи

В результате ДТП с участием кареты скорой помощи и Skoda Octavia в Новосибирске на улице Фрунзе № 75 аварию оформили с материальным ущербом, сообщают в ГИБДД региона.
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В Новосибирске 20 июля в 5:55 утра произошло столкновение двух автомобилей — машины скорой помощи и Skoda Octavia. Информацию об этом предоставили в городском отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Инцидент был зарегистрирован как ДТП с материальным ущербом. Никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, что днем ранее в Бердске в ДТП погиб 16-летний подросток. Его сбила машина.

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#Эмилия Губарева#Гибдд#ДТП#Авария#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Скорая
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