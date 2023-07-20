Названы подробности ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске стали известны подробности ДТП с участием машины скорой помощи

В результате ДТП с участием кареты скорой помощи и Skoda Octavia в Новосибирске на улице Фрунзе № 75 аварию оформили с материальным ущербом, сообщают в ГИБДД региона.