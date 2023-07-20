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Скорая помощь попала в ДТП на перекрестке в Новосибирске — что известно?

20 июля 2023, 01:53
Фото: 1MI
ДТП случилось сегодня

В Новосибирске автомобиль скорой помощи попал в ДТП

В Новосибирске на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто.

20 июля утром в Новосибирске произошло ДТП на перекрестке Кошурникова и Фрунзе. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 black».

В результате столкновения попали под удар легковая машина и автомобиль скорой помощи. Информация о пострадавших пока не доступна.

На месте аварии присутствовали пожарная машина и дополнительная бригада скорой помощи. Официального в ГИБДД Новосибирской области происшествие еще не прокомментировали.

Напомним, днем ранее в Бердске погиб 16-летний подросток. Его сбил автомобиль.

16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#ДТП#Авария
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