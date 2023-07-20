Скорая помощь попала в ДТП на перекрестке в Новосибирске — что известно?

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20 июля утром в Новосибирске произошло ДТП на перекрестке Кошурникова и Фрунзе. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 black».
В результате столкновения попали под удар легковая машина и автомобиль скорой помощи. Информация о пострадавших пока не доступна.
На месте аварии присутствовали пожарная машина и дополнительная бригада скорой помощи. Официального в ГИБДД Новосибирской области происшествие еще не прокомментировали.
Напомним, днем ранее в Бердске погиб 16-летний подросток. Его сбил автомобиль.