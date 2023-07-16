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В Новосибирске 7-летняя пассажирка BMW попала в больницу после ДТП

16 июля 2023, 08:17
Фото: ГИБДД НСО/1Mi
7-летняя девочка пострадала в ДТП
Семилетняя школьница пострадала в ДТП с двумя иномарками в Новосибирске 16 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Девочка находилась в автомобиле BMW X3 в качестве пассажира. Когда водитель проезжал улицу Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 в них врезался Nissan Primera.

«Малышку с места ДТП увезли в больницу. Другими участникам аварии помощь медиков не понадобилась. Выясняются все детали аварии», — уточнила представитель пропаганды БДД ГИБДД Новосибирской области Юлия Зверева.

Напомним, утром сегодня, 16 июля, на Старом шоссе разбился мотоциклист. Он протаранил ограду и не выжил.

Мотоциклист разбился насмерть во время аварии на Старом шоссе. Видео
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