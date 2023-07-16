В Новосибирске 7-летняя пассажирка BMW попала в больницу после ДТП

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Девочка находилась в автомобиле BMW X3 в качестве пассажира. Когда водитель проезжал улицу Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 в них врезался Nissan Primera.
«Малышку с места ДТП увезли в больницу. Другими участникам аварии помощь медиков не понадобилась. Выясняются все детали аварии», — уточнила представитель пропаганды БДД ГИБДД Новосибирской области Юлия Зверева.
Напомним, утром сегодня, 16 июля, на Старом шоссе разбился мотоциклист. Он протаранил ограду и не выжил.