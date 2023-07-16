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Авария произошла на участки трассы Старого шоссе от ул. Одоевского до ул. Лесосечная в районе дома №142 к.1. По данным пресс-службы ГУМВД Новосибирской области водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении.
Мотоциклист врезался в разделительное ограждение, зацепил автомобиль «Хонда» двигавшийся в том же направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла — житель города Бердск 1982 г. р., умер на месте аварии до приезда автомобиля скорой помощи.