Мотоциклист врезался в разделительное ограждение, зацепил автомобиль «Хонда» двигавшийся в том же направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла — житель города Бердск 1982 г. р., умер на месте аварии до приезда автомобиля скорой помощи.