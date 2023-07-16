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Мотоциклист разбился насмерть во время аварии на Старом шоссе. Видео

16 июля 2023, 04:00
Фото: Пресс-служба ГУМВД по НСО
На Старом шоссе в Новосибирске разбился мотоциклист
В 8.30 утра 16 июля автомобиль «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» на Старом шоссе, в результате столкновения мотоциклист въехал в разделительное ограждение, задел автомобиль «Хонда». Водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Авария произошла на участки трассы Старого шоссе от ул. Одоевского до ул. Лесосечная в районе дома №142 к.1. По данным пресс-службы ГУМВД Новосибирской области водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении.

Мотоциклист врезался в разделительное ограждение, зацепил автомобиль «Хонда» двигавшийся в том же направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла — житель города Бердск 1982 г. р., умер на месте аварии до приезда автомобиля скорой помощи.

На Старом шоссе в Новосибирске разбился мотоциклист
Видео: Пресс-служба ГУМВД по НСО

Появились фото с места трагедии в Новосибирской области, где подростка убило молнией.

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#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Транспорт#ДТП#Мотоциклист#Мотоцикл#Видео
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