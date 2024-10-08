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Мотоциклист

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2024
Байкера отправили гонять с метлой по колонии после ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области суд наказал мотоциклиста, по вине которого погиб человек, следует из сообщения региональной прокуратуры.
8 октября, 02:42
Новосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб
Встреча водителей из Новосибирска на дороге в соседнем регионе закончилась трагедией, передает дорожная полиция.
27 июля, 10:29
23-летний мотоциклист погиб на улице Титова в Новосибирске
Байкер врезался в поворачивающий легковой автомобиль, сообщили в ГАИ.
7 июля, 04:46
Мотоциклист погиб на рассвете в Новосибирской области
В Новосибирской области мужчина перевернулся на мотоцикле в кювет и умер от травм в больнице, следует из сообщения региональной Госавтоинспекции.
6 июля, 05:51
2023
Трагедия в Новосибирской области: пьяного мотоциклиста переехал поезд
В результате инцидента на станции Кирзинская в Новосибирской области пьяный мотоциклист погиб: он выехал на железнодорожные пути.
29 сентября 2023, 02:14
Мотоциклист разбился насмерть во время аварии на Старом шоссе. Видео
16 июля 2023, 04:00
Пьяный байкер не уступил место седану на улице Воинской
В Октябрьском районе произошла авария. Мотоциклист на полной скорости столкнулся с Hyundai Solaris.
3 июня 2023, 06:49
2022
"Хаммерфест-2022" в Новосибирске: смотрим фото раритетных и кастомных мотоциклов
23 июля 2022, 10:45
Протоиерей освятил мотоциклы байкеров в Новосибирске
5 июня 2022, 05:28

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