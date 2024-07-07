23-летний мотоциклист погиб на улице Титова в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Титова и Серафимовича вечером 6 июля. Мотоциклист на огромной скорости врезался в бок автомобилю Honda Fit, который, по словам очевидцев, поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. Мотоцикл, в свою очередь, двигался на красный. На место аварии оперативно прибыл экипаж скорой помощи, но медики уже были бессильны. От многочисленных травм байкер скончался на месте.