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Мотоциклист двигался на красный сигнал светофора

23-летний мотоциклист погиб на улице Титова в Новосибирске

7 июля 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
Мотоциклист двигался на красный сигнал светофора
Байкер врезался в поворачивающий легковой автомобиль, сообщили в ГАИ.

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Титова и Серафимовича вечером 6 июля. Мотоциклист на огромной скорости врезался в бок автомобилю Honda Fit, который, по словам очевидцев, поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. Мотоцикл, в свою очередь, двигался на красный. На место аварии оперативно прибыл экипаж скорой помощи, но медики уже были бессильны. От многочисленных травм байкер скончался на месте.

Фото: АСТ-54

С начала лета сообщения о гибели мотоциклистов приходят практически ежедневно. Так, вчера же рано утром скончался водитель Иж-Юпитер-5, который не справился с управлением и улетел в кювет.

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#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мотоциклист#Гибель
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