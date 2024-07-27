Новосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб

57-летний мотоциклист из Новосибирска погиб в аварии в Улаганском районе, недалеко от села Чибит, сообщили в управлении ГАИ по Республике Алтай. По данным ведомства, мотоциклист обгонял легковой автомобиль Субару, но в итоге совершил с ним столкновение и получил тяжелые травмы, от которых скончался.