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Погиб 57-летний водитель мотоцикла

Новосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб

27 июля 2024, 10:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Погиб 57-летний водитель мотоцикла
Встреча водителей из Новосибирска на дороге в соседнем регионе закончилась трагедией, передает дорожная полиция.

57-летний мотоциклист из Новосибирска погиб в аварии в Улаганском районе, недалеко от села Чибит, сообщили в управлении ГАИ по Республике Алтай. По данным ведомства, мотоциклист обгонял легковой автомобиль Субару, но в итоге совершил с ним столкновение и получил тяжелые травмы, от которых скончался.

За рулем японского автомобиля был 26-летний житель Новосибирска.

15 июля в Новосибирской области погиб водитель мотоцикла «Урал» с коляской. Тяжелое транспортное средство перевернулось и задавило мужчину.

Ранее мы рассказывали о том, что 11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Алтай#Мотоциклист#Гибель
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