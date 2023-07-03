В Новосибирске мотоциклист насмерть разбился возле «Экспоцентра»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Новосибирец попал в аварию 1 июля возле «Экспоцентра» на Станционной, 100. На мотоцикле Yamaha он вылетел с сиденья байка на асфальт, когда на высокой скорости наехал на бордюр.
«Мужчину увезли с места ДТП в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Ему было 45 лет», — сообщили в ГИБДД региона.
Правоохранители устанавливают все детали этой смертельной аварии.
Напомним, ранее молодой мотоциклист попал в ДТП с фурой в Новосибирске. Жуткие фото опубликовали в материале Atas.info.