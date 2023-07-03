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В Новосибирске мотоциклист насмерть разбился возле «Экспоцентра»

3 июля 2023, 10:06
Фото: 1MI
Мотоциклист разбился в ДТП в Новосибирске
Мотоциклист разбился в ДТП в Новосибирске. Мужчину пытались спасти в больнице, но он не выжил.

Новосибирец попал в аварию 1 июля возле «Экспоцентра» на Станционной, 100. На мотоцикле Yamaha он вылетел с сиденья байка на асфальт, когда на высокой скорости наехал на бордюр.

«Мужчину увезли с места ДТП в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Ему было 45 лет», — сообщили в ГИБДД региона.

Правоохранители устанавливают все детали этой смертельной аварии.

Напомним, ранее молодой мотоциклист попал в ДТП с фурой в Новосибирске. Жуткие фото опубликовали в материале Atas.info.

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#Алина Шефер#ДТП#Мотоцикл#Происшествия#18+#Новосибирская область#Новосибирск
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