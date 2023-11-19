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Давка

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Ноябрь 2023
Фанаты исполнителя MAYOT устроили давку перед его концертом в «Гастрохолле»
Концерт Артема Никитина, известного как MAYOT, проходил в Новосибирске в субботу в «Гастрохолле» — прямо перед ним фанаты устроили давку.
19 ноября 2023, 03:10
Октябрь 2023
«Люди по головам ходят»: на станции «Площадь Ленина» образовалась давка
26 октября 2023, 11:52
Сентябрь 2023
В Новосибирске устроили столпотворение на станции метро «Площадь Маркса»
Толпа людей собралась утром 19 сентября у турникетов на станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске. Представители метрополитена отметили, что это обычное явление.
19 сентября 2023, 08:36
В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?
Жители левого берега Новосибирска пожаловались в соцсетях на давку на станции метро «Площадь Маркса». Якобы столпотворение произошло из-за сбоя в работе терминалов оплаты. Atas.info связался с представителями метрополитена и проверил эту информацию.
13 сентября 2023, 10:41
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
6 сентября 2023, 05:16
Август 2023
В Новосибирске толпа подростков устроила давку в ТРЦ «Мега» после концерта Хаметовой
В Новосибирске в ТРЦ «Мега» произошла давка из-за выступления популярной певицы Миланы Хаметовой, которая организовала фан-встречу со своими поклонниками.
28 августа 2023, 01:35

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