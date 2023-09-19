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Столпотворение на станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске

В Новосибирске устроили столпотворение на станции метро «Площадь Маркса»

19 сентября 2023, 08:36
Фото: atas.info
Столпотворение на станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске
Толпа людей собралась утром 19 сентября у турникетов на станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске. Представители метрополитена отметили, что это обычное явление.

Пассажиры буквально встали в пробку у металлодетекторов. Некоторые даже заявили о давке, хотя, по мнению сотрудников организации, это громкое название для происходящей ситуации.

«Давки не было. Было большое количество людей, как и обычно в час пик. Турникеты тоже не ломались», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Также в организации добавили, что станция «Площадь Маркса» работает на пределе своих возможностей. Она обслуживает жителей всего левого берега Новосибирска и поэтому не удивительно, что происходит столпотворение каждый день.

В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Новосибирское метро#Давка
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