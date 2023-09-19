В Новосибирске устроили столпотворение на станции метро «Площадь Маркса»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Пассажиры буквально встали в пробку у металлодетекторов. Некоторые даже заявили о давке, хотя, по мнению сотрудников организации, это громкое название для происходящей ситуации.
«Давки не было. Было большое количество людей, как и обычно в час пик. Турникеты тоже не ломались», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Также в организации добавили, что станция «Площадь Маркса» работает на пределе своих возможностей. Она обслуживает жителей всего левого берега Новосибирска и поэтому не удивительно, что происходит столпотворение каждый день.