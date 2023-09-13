В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?

Этот инцидент, как пишет паблик «Новосибирск |Регион-54|» во «ВКонтакте», произошел утром 12 сентября. Горожане, спешившие на работу, встали в дикую пробку у терминалов из-за того, что якобы не проходила оплата банковской картой.