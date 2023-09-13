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В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?

В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?

13 сентября 2023, 10:41
Фото: atas.info/Новосибирск |Регион-54|
Жители левого берега Новосибирска пожаловались в соцсетях на давку на станции метро «Площадь Маркса». Якобы столпотворение произошло из-за сбоя в работе терминалов оплаты. Atas.info связался с представителями метрополитена и проверил эту информацию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Этот инцидент, как пишет паблик «Новосибирск |Регион-54|» во «ВКонтакте», произошел утром 12 сентября. Горожане, спешившие на работу, встали в дикую пробку у терминалов из-за того, что якобы не проходила оплата банковской картой.

«Никакой давки не было, было большое скопление народа, как и всегда в час пик. Это совершенно обычная ситуация. Один из пабликов опубликовал информацию о том, что якобы сломались турникеты, наши специалисты проверили и сбоя не выявили», — опроверг сбой турникетов пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин в разговоре с Atas.info.

Также Кузменкин добавил, что после проверки терминалов связался с пабликом, написавшим фейковую новость, и они информацию подкорректировали.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Новосибирское метро#Давка
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