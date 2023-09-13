В Новосибирске произошла давка из-за сломанных турникетов в метро «Площадь Маркса»?

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Этот инцидент, как пишет паблик «Новосибирск |Регион-54|» во «ВКонтакте», произошел утром 12 сентября. Горожане, спешившие на работу, встали в дикую пробку у терминалов из-за того, что якобы не проходила оплата банковской картой.
«Никакой давки не было, было большое скопление народа, как и всегда в час пик. Это совершенно обычная ситуация. Один из пабликов опубликовал информацию о том, что якобы сломались турникеты, наши специалисты проверили и сбоя не выявили», — опроверг сбой турникетов пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин в разговоре с Atas.info.
Также Кузменкин добавил, что после проверки терминалов связался с пабликом, написавшим фейковую новость, и они информацию подкорректировали.