Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023

С 1 сентября до 31 декабря 2023 действует значительная скидка на поездки в общественном транспорте. «Чтобы ездить в общественном транспорте с выгодой, карту „Мир“ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию», — сообщает официальный сайт регионального Министерства транспорта.