Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
С 1 сентября до 31 декабря 2023 действует значительная скидка на поездки в общественном транспорте. «Чтобы ездить в общественном транспорте с выгодой, карту „Мир“ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию», — сообщает официальный сайт регионального Министерства транспорта.
Скидка составит 8 рублей за каждую поездку, но получить ее можно только расплачиваясь картой «Мир», загруженной в смартфон.
Насколько выгодна такая система оплаты несложно понять, сравнив с актуальной ценой поездки в общественно транспорте в Новосибирске. В 2023 году проезд во всех видах общественного городского транспорта: метро, автобусах, троллейбусах, трамваях (кроме маршрутного такси) стоит одинаково — 30 рублей.