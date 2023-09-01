atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Скидка 8 рублей действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 сентября 2023

Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023

1 сентября 2023, 03:51
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Скидка 8 рублей действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 сентября 2023
Дешевле на 8 рублей можно проехать в общественном транспорте с 1 сентября до Нового года, сообщает Министерство транспорта Новосибирской области. Скидка работает, при расчете за проезд картой «Мир», загруженной в смартфон.

С 1 сентября до 31 декабря 2023 действует значительная скидка на поездки в общественном транспорте. «Чтобы ездить в общественном транспорте с выгодой, карту „Мир“ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию», — сообщает официальный сайт регионального Министерства транспорта.

Скидка составит 8 рублей за каждую поездку, но получить ее можно только расплачиваясь картой «Мир», загруженной в смартфон.

Насколько выгодна такая система оплаты несложно понять, сравнив с актуальной ценой поездки в общественно транспорте в Новосибирске. В 2023 году проезд во всех видах общественного городского транспорта: метро, автобусах, троллейбусах, трамваях (кроме маршрутного такси) стоит одинаково — 30 рублей.

Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске запретили проезд на электросамокатах около нового ЛДСВ Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метроЕще дольше разрешили строить не открытую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
#Транспорт#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Банковские карты#Тарифы#Скидки#Троллейбусы#Автобусы#Цена#Проезд#Новосибирское метро
Подпишитесь
215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний
Сегодня, 03:07
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября
Сегодня, 01:20
«Как правильно пишется…»: 9 из 10 новосибирцев завалят этот тест в День знаний
Сегодня, 01:39
Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ
Сегодня, 04:42
Нейросети показали, как выглядят учителя Новосибирска: как живые
Сегодня, 02:53