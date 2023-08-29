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На электросамокатах запретили ездить

В Новосибирске запретили проезд на электросамокатах около нового ЛДС

29 августа 2023, 01:29
Фото: atas.info
На электросамокатах запретили ездить
В Новосибирске около ЛДС установили знак, запрещающий использование электросамокатов.

В Новосибирске возле ЛДС установили новый предупреждающий знак, который запрещает проезд водителям электросамокатов. Знак разместили на дороге рядом с пешеходным переходом.

«У нового ЛДС в Новосибирске установили знак, обязывающий спешиваться водителей электросамокатов. Знак запрещает также моноколеса и гироскутеры».

Согласно мнению главы региональной ассоциации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, целью нового знака является сокращение конфликтов между пешеходами и владельцами электросамокатов.

Предположительно, появление этого знака направлено на то, чтобы сделать зону около ледового дворца спорта пешеходной, как сообщает НГС.

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