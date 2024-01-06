Часть перехода на Красном Проспекте выставлена на торги

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Переход — проходное место, там разрешена розничная торговля, от которой одно время было решено избавиться. Но после ремонта перехода в нем снова появились торговые ларьки. Помещение передается вместе с оборудованием для размещения рекламы.
Арендодатель — «Метро МиР», стоимость договора — 2,8 млн в год, максимальный срок на данный момент — 5 лет. Данные о торгах размещены на ресурсе «ГИС Торги». До 19 января можно подать заявку, победитель станет известен 22 января.
В конце прошлого года против «Метро МиР» возбудили дело за хищение средств, предназначенных для установки ливневки.