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Published Сегодня, 02:57

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Updated Сегодня, 02:59

Часть перехода на Красном Проспекте выставлена на торги

6 января 2024, 02:57
Часть подземного перехода в центре Новосибирска власти города решили передать в аренду на пять лет. Речь идет о переходе на перекрестке Красного Проспекта и улицы Максима Горького.

Переход — проходное место, там разрешена розничная торговля, от которой одно время было решено избавиться. Но после ремонта перехода в нем снова появились торговые ларьки. Помещение передается вместе с оборудованием для размещения рекламы.

Арендодатель — «Метро МиР», стоимость договора — 2,8 млн в год, максимальный срок на данный момент — 5 лет. Данные о торгах размещены на ресурсе «ГИС Торги». До 19 января можно подать заявку, победитель станет известен 22 января.

В Новосибирске возбудили дело против «Метро МиР» из-за расхищения средств на ливневку
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В конце прошлого года против «Метро МиР» возбудили дело за хищение средств, предназначенных для установки ливневки.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Торги#Ольга Храмушкина#Метро МиР#Переход
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