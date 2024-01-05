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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

ДТП оформили с материальным ущербом, пострадавших нет.

Subaru Impreza протаранил витрину после ДТП на перекрестке Дмитрия Донского

5 января 2024, 15:08
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по НСО
ДТП оформили с материальным ущербом, пострадавших нет.
В Новосибирске на пересечении ул. Жуковского и Дмитрия Донского произошла авария — автомобиль Subaru Impreza столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, после чего въехал в стеклянную витрину магазина.

На месте аварии на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского работает ДПС, устанавливаются причины аварии. По предварительным данным два автомобиля — «Субару Импреза» и «Ниссан Кашкай» столкнулись, после чего «Субару Импреза» влетела в стеклянную витрину павильона. Пострадавших среди посетителей и продавцов павильона нет. ДТП оформили с материальным ущербом.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Ольга Храмушкина
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