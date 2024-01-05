Subaru Impreza протаранил витрину после ДТП на перекрестке Дмитрия Донского

На месте аварии на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского работает ДПС, устанавливаются причины аварии. По предварительным данным два автомобиля — «Субару Импреза» и «Ниссан Кашкай» столкнулись, после чего «Субару Импреза» влетела в стеклянную витрину павильона. Пострадавших среди посетителей и продавцов павильона нет. ДТП оформили с материальным ущербом.