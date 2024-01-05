Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Около 200 человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в согласованном митинге, который прошел в селе Плотниково в пятницу, 5 января. Основным требованием участников акции протеста был перенос планируемого комплекса на переработке мусора с участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в другое место.
По мнению участников митинга, организованного Советом ветеранов села Плотниково, появление комплекса по переработке отходов в этом месте приведет к необратимым негативным последствиям для экологии. Люди считают, что размещение подобного производства в непосредственно близости от жилья недопустимо и нарушает конституционное право на благоприятную окружающую среду.
«Мы живем на этой земле, и кормимся с нее экологически чистыми продуктами. Мы выступаем за свою землю, за свои подворья», — заявил представитель Совета ветеранов Александр Старостин.
Как подчеркивают организаторы акции протеста, региональному правительству были предложены альтернативные участки для размещения комплекса, однако они были отвергнуты под различными предлогами, в том числе, по причине удаленности от областного центра, что может привести к резкому росту тарифа на вывоз отходов.
«На самом деле, весной прошлого года Архипов (министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, прим. ред.) нам письменно признался, что размещение полигона на самом дальнем альтернативном участке, предложенном общественными активистами, приведет к увеличению тарифа на 5,6%, около 4 рублей от действующего тарифа, который мы с вами платим ежемесячно», — сказал Старостин.
В резолюции, принятой участниками митинга, говорится, что его участники не отрицают необходимость строительства комплексов по переработке отходов. Однако люди требуют при выборе места их размещения в первую очередь учитывать мнение населения, заручаться реальными экспертизами профильных ведомств, и думать о перспективах развития территории, на которой будет возведен комплекс. И только в последнюю очередь заботиться о сверхприбылях бизнеса.
«А значит исключить участок 54:19:133701:1934 из концессионного соглашения и вновь перевести его в категорию земель сельскохозяйственного назначения», — резюмируют протестующие.
Приглашения принять участие в митинге были направлены вице-губернатору Сергею Семке и министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. От присутствия на акции протеста чиновники отказались, однако профильное министерство прислало организаторам ответ, где говорится, что законность выделения земельного участка для размещения комплекса по сортировке и переработке отходов была проверена правоохранительными органам и нарушений не выявлено. А альтернативные участки, предложенные общественниками, находятся либо в частной собственности, либо пересекаются с землями лесного фонда.
«Строительство КПО „Правобережный“ возможно только после получения положительных результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», — сказано в письме за подписью заместителя главы регионального МинЖКХ Сергея Глебова.
В свою очередь, в МУП «Спецавтохозяйство» (САХ), которое должно построить комплекс в рамках концессионного соглашения с региональным правительством, заявили, что все необходимые природоохранные нормативы будут соблюдены.
«При генеральном проектировании комплекса по переработке отходов будут учтены все особенности земельного участка. А применяемые технологии (полимерные геомембраны, бентонитовые маты, системы сбора и очистки фильтрата и т. д.) исключат попадание фильтрата в подземные воды», — говорится в ответе компании на запрос редакции Atas.Info.
По данным концессионера, расстояние от границ комплекса до границ первого жилого здания в селе Плотниково — 4386 м (1233 м — расстояние от комплекса до границ села), до села Гусиный брод — 3490 м, до Жеребцово — 3660 м. До границ жилой застройки коттеджного поселка «Июль» — 2488 м, СПОК «Ладомир» — 2068 м. Эти параметры, говорят представители САХ, в несколько раз выше санитарно-защитной зоны, установленной законодательством.
По словам руководителя регионального отделения межрегионального союза «За химическую безопасность», экоактивиста Дмитрия Левашова, в условиях реализации проекта строительства КПО «Правобережный» заложены сортировка 100% отходов, поступающих на комплекс, максимально эффективная выборка вторичных материальных ресурсов из потока ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО и производство RDF-топлива (альтернативного твердого топлива из отходов) для снижения доли захоронения отходов до 17,85%.
Захоронению должны подлежать только те фракции, которые в настоящее время непригодны для переработки. А весь фильтрат, собранный из цеха компостирования и участка захоронения, пройдет через систему очистки. На КПО «Правобережный» планируется применть технология обратного осмоса, которая позволяет очищать фильтрат до технической воды со степенью очистки 99,9%, рассказывает эксперт.
«Самый главный вопрос, это не только как качественно будет осуществляться работы по строительству данного полигона. Но и насколько эффективно будут внедрены природоохранные мероприятия в период эксплуатации полигона, а также насколько достоверными будут результаты инженерно-экологических, геологических и гидрогеологических изысканий в предпроектный период. Будет ли возможность осуществлять общественный экологический контроль за деятельностью полигона», — подчеркивает Дмитрий Левашов.
Ранее мы рассказывали о том, что около 150 жителей Плотниково записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике селяне пожаловались главе государства, что подписанное концессионное соглашение предполагает размещение мусорного полигона на участке, который еще в августе 2021 ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН признали непригодным для этих целей, поскольку реализация таких планов приведёт к «непоправимым экологическим последствиям».
При этом неоднократные обращения к чиновникам различного уровня, в правоохранительные органы и проведение нескольких уличных акций протеста не дали никакого результата, говорилось в видеообращении.