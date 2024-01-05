Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки

В резолюции, принятой участниками митинга, говорится, что его участники не отрицают необходимость строительства комплексов по переработке отходов. Однако люди требуют при выборе места их размещения в первую очередь учитывать мнение населения, заручаться реальными экспертизами профильных ведомств, и думать о перспективах развития территории, на которой будет возведен комплекс. И только в последнюю очередь заботиться о сверхприбылях бизнеса.