Мусорная концессия 2022

Проекты мусорных концессий вызывают критику и несогласие в Новосибирской области
Проект мусорной концессии 2016, заключенной с ООО "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС") был расторгнут в Новосибирской области. Вторая попытка заключить мусорную концессию происходит в 2022 году.
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