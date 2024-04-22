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Активист считает, что в профильном министерстве искажали информацию

В Новосибирской области прокурора просят проверить законность «мусорной концессии»

22 апреля 2024, 07:14
Фото: atas.info
Активист считает, что в профильном министерстве искажали информацию
Жители Плотниковского сельсовета направили письма прокурору Бучману и губернатору Травникову с просьбой проанализировать условия концессионного соглашения на строительство комплекса по переработке отходов

В понедельник, 22 апреля, житель Плотниковского сельсовета, представитель сельскохозйственного потребительского обслуживающего кооператива «Ладамир» Сергей Королев вышел на одиночный пикет у здания правительства Новосибирской области. В руках он держал плакаты, напоминающие о недавних арестах министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова и директора МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) Андрея Зыкова. САХ является региональным оператором по обращению с отходами и концессионером планируемого строительства двух крупных комплексов по сортировке и переработке отходов, один из которых предполагается разместить на землях Плотниковского сельсовета.

Сергей Королев рассказал редакции Atas.Info, что проводит акцию в поддержку обращения, которое члены «Ладамира» отправили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и прокурору региона Александру Бучману. В документе содержаться примеры, как считают авторы обращения, некорректно предоставляемой информации, связанной с планами по реализации концессионного соглашения.

«Одиночный пикет — это форма гражданского протеста, к которой я прибегнул, чтобы выразить своё несогласие с определёнными действиями и политикой властей. Есть опасение, что отчеты и материалы, представленные министерством, предвзяты и направлены на поддержку интересов концессионера», — заявил Сергей Королев.

По словам пикетчика, он выражает мнение тысяч жителей территории, соседствующей с землями предполагаемого размещения комплекса по мусоропереработке. Как подчеркнул Королев, арест министра ЖКХ и главы компании-концессионера может указывать на личную заинтересованность при выборе места для комплекса, против которого выступают местные жители, опасаясь ухудшения экологической ситуации.

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Собеседник редакции не исключил, что для привлечения внимания к своему обращению участники «Ладамира» будут проводит многодневную серию одиночных пикетов у здания правительства.

В региональном правительстве ранее заявляли, что законность выделения земельного участка для размещения комплекса по сортировке и переработке отходов была проверена правоохранительными органами и нарушений не выявлено. А само строительство возможно только после получения положительных результатов государственной экологической экспертизы.

В свою очередь, в МУП САХ, которое должно построить комплекс в рамках концессионного соглашения с региональным правительством, заявили, что все необходимые природоохранные нормативы будут соблюдены.

«При генеральном проектировании комплекса по переработке отходов будут учтены все особенности земельного участка. А применяемые технологии (полимерные геомембраны, бентонитовые маты, системы сбора и очистки фильтрата и т. д.) исключат попадание фильтрата в подземные воды», — говорится в ответе компании на запрос редакции Atas.Info.

По словам руководителя регионального отделения межрегионального союза «За химическую безопасность», экоактивиста Дмитрия Левашова, в условиях реализации проекта строительства КПО «Правобережный» заложены сортировка 100% отходов, поступающих на комплекс, максимально эффективная выборка вторичных материальных ресурсов из потока ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО и производство RDF-топлива (альтернативного твердого топлива из отходов) для снижения доли захоронения отходов до 17,85%.

Захоронению должны подлежать только те фракции, которые в настоящее время непригодны для переработки. А весь фильтрат, собранный из цеха компостирования и участка захоронения, пройдет через систему очистки. На КПО «Правобережный» планируется применть технология обратного осмоса, которая позволяет очищать фильтрат до технической воды со степенью очистки 99,9%, рассказывает эксперт.

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#Мусорная концессия 2022#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Протест#Концессия#Полигон#Пикет
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