В Новосибирской области прокурора просят проверить законность «мусорной концессии»

В понедельник, 22 апреля, житель Плотниковского сельсовета, представитель сельскохозйственного потребительского обслуживающего кооператива «Ладамир» Сергей Королев вышел на одиночный пикет у здания правительства Новосибирской области. В руках он держал плакаты, напоминающие о недавних арестах министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова и директора МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) Андрея Зыкова. САХ является региональным оператором по обращению с отходами и концессионером планируемого строительства двух крупных комплексов по сортировке и переработке отходов, один из которых предполагается разместить на землях Плотниковского сельсовета.