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Концессия

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Октябрь
Группа ВИС в суде ответит за строительство поликлиник в Новосибирске
Региональная инспекция стройнадзора требует привлечь к ответственности ООО «ПФ ВИС», следует из материалов картотеки арбитражного суда.
27 октября, 03:31
С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии
10 октября, 05:54
В Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов по концессии
Губернатор Андрей Травников принял участие в рабочем совещании вице-премьера Виталия Савельева по развитию аэропортовой инфраструктуры страны
2 октября, 06:31
Сентябрь
Школьную концессию в Новосибирске требуют признать недействительной
28 сентября, 04:57
Третью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 году
В Новосибирске все-таки планируют сдать третью из шести поликлиник в 2024 году, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.
26 сентября, 07:47
Август
Срочно. Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 8,6 млн рублей за срыв «поликлинической концессии»
24 августа, 07:24
Замену концессионеру для строительства школ ищут в Новосибирске
Глава компании, которая должна была построить шесть школ в рамках ГЧП, находится под арестом по подозрению в крупном мошенничестве, сообщают в региональном СУ СК России.
6 августа, 08:07
Июль
Концессионера по строительству шести школ в Новосибирске оставили под стражей
Концессионера, который так и не достроил шесть школ в Новосибирске, оставили под стражей до осени, сообщает судебный департамент.
23 июля, 05:03
Сменить концессионера по строительству шести школ планируют в Новосибирске
Региональные власти не устраивает простой, вызванный приостановкой работ на фоне возбужденного уголовного дела, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.
18 июля, 07:20
«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам
11 июля, 09:38
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
11 июля, 06:45
Скандальную концессию на строительство поликлиник могут разорвать в Новосибирске
11 июля, 05:49
Июнь
Неустойку за вовремя недостроенную поликлинику №7 требует новосибирский Минздрав
Министерство здравоохранения региона добивается от концессионера неустойку за вовремя недостроенную поликлинику.
23 июня, 08:45
Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске
Возведение зданий для шести образовательных учреждений поставили на паузу, это следует из ответа регионального Минобра.
19 июня, 05:03
ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске
Антимонопольная служба из-за многочисленных нарушений не продлила срок строительства четвертого моста в Новосибирске, и группа ВИС может не получить уже выделенные деньги.
6 июня, 08:58
Май
Так и не достроят? Концессию на возведение поликлиники расторгают в Новосибирске
24 мая, 01:37
Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске
В Новосибирске арестовали руководителя компании-концессионера, которая строит школы в городе в рамках ГЧП, сообщили в прокуратуре.
16 мая, 13:10
Уголовным делом закончилась «школьная концессия» в Новосибирске
15 мая, 09:07
Апрель
Остановлено строительство двух школ в Новосибирске
27 апреля, 02:17
В Новосибирской области прокурора просят проверить законность «мусорной концессии»
22 апреля, 07:14

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