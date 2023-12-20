В Плотниково заявили митинг против планов строительства мусорного полигона

Совет ветеранов села Плотниково подал в сельсовет и администрацию Новосибирского района уведомление о проведении митинга с заявленным количеством участников 300 человек. Цель акции — привлечь внимание властей к требованиям местных жителей о недопустимости строительства мусорного полигона с сортировочным комплексом на участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934, в непосредственной близости от населенных пунктов. По словам представителя совета ветеранов Александра Старостина, акция протеста — ответ на нежелание региональных властей вести с людьми конструктивный диалог.