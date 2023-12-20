В Плотниково заявили митинг против планов строительства мусорного полигона

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Совет ветеранов села Плотниково подал в сельсовет и администрацию Новосибирского района уведомление о проведении митинга с заявленным количеством участников 300 человек. Цель акции — привлечь внимание властей к требованиям местных жителей о недопустимости строительства мусорного полигона с сортировочным комплексом на участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934, в непосредственной близости от населенных пунктов. По словам представителя совета ветеранов Александра Старостина, акция протеста — ответ на нежелание региональных властей вести с людьми конструктивный диалог.
«Нам надоело вранье чиновников как по крупным, так и по мелким поводам, связанным с желанием разместить полигон рядом с нашими домами. А СМИ или замалчивают проблему, или искажают нашу позицию, выставляя обычных жителей, которые ведут на этой земле хозяйство, в качестве проводников интересов неких таинственных бизнесменов-землевладельцев. Мы выступаем за свою землю, за свои подворья и за гарантированное Конституцией право на благоприятную окружающую среду», — заявил Александр Старостин редакции Atas.Info.
В качестве последнего примера искажения реальной картины, по мнению активиста, может служить распространенное на днях сообщение о том, что принято решение в 3,5 раза сократить потенциальную площадь полигона, с 271 до 74 гектаров. По словам Старостина, в сообщении указаны неверные цифры удаленности полигона от жилья и глубины залегания грунтовых вод.
Предполагается, что митинг начнется в селе Плотниково 5 января, в 12:00.
В конце ноября 2023 года правительство Новосибирской области и МУП «Спецавтохозяйство» заключили концессионное соглашение на строительство полигона для захоронения и сортировки мусора. Полигон планируют создать в пригороде Новосибирска, в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Ранее эти земли были предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Соглашение предусматривает, что общий объем инвестиций МУП «САХ» составит более 3,48 миллиардов рублей. Полигон рассчитан на годовой прием отходов массой 330 000 тонн. Он должен начать работу не позднее, чем 21 месяц после регистрации договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства.
По словам представителей концессионера, на участке уже проведены предпроектные геологические исследования. По результатам исследований, водоносные слои находятся на глубине 16,5 — 17,5 метров. Над ними расположен слой суглинка мощностью более пяти метров — это естественная защита подземных вод. Основание участка будущего комплекса при этом будет выстлано герметичным противофильтрационным экраном, что должно обеспечить надежную защиту почвы.