В Новосибирской области хотят запретить митинги в людных местах

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Законодательное собрание Новосибирской области поступил документ (есть в распоряжении редакции) с предложениями о внесении изменений в статью 1.2 регионального закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области». Законопроект, внесенный губернатором Андреем Травников, предполагает существенно расширить список мест, где проведение таких мероприятий запрещено.
В частности, в Новосибирске планируется наложить мораторий на организацию митингов, демонстраций и прочих массовых мероприятий на следующих территориях:
— площади Гарина-Михайловского, Калинина и Карла Маркса
— Монумент Славы
— Михайловская набережная
— скверы архитектора Крячкова, Крылья Сибири, Нарымский, Первомайский, Театральный
— площадка на улице Челюскинцев около цирка
Ужесточения могут коснуться и крупных населенных пунктов, расположенных в области. В Бердске хотят запретить людям собираться в городском парке и парке Победы, жителям Искитима — на Комсомольской площади, в Кольцово — в одноименном парке культуры и отдыха. Предполагается запретить публичные мероприятия на площади Ленина, в городском парке, около памятника погибшим в годы ВОВ и рядом с краеведческим музеем в Барабинске. Кроме того, областные власти не хотят видеть скопления людей в Куйбышеве: в скверах воинской славы, на городской площади, Дворцовом, Рябинушка и Спортивном.
Под запрет могут попасть публичные мероприятия на центральных площадях и скверах в Купино, Татарске, Сузуне и Кочках.