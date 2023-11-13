В Новосибирской области хотят запретить митинги в людных местах

Ужесточения могут коснуться и крупных населенных пунктов, расположенных в области. В Бердске хотят запретить людям собираться в городском парке и парке Победы, жителям Искитима — на Комсомольской площади, в Кольцово — в одноименном парке культуры и отдыха. Предполагается запретить публичные мероприятия на площади Ленина, в городском парке, около памятника погибшим в годы ВОВ и рядом с краеведческим музеем в Барабинске. Кроме того, областные власти не хотят видеть скопления людей в Куйбышеве: в скверах воинской славы, на городской площади, Дворцовом, Рябинушка и Спортивном.