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Запрет на публичные акции губернатор обосновывает защитой прав граждан

В Новосибирской области хотят запретить митинги в людных местах

13 ноября 2023, 08:36
Фото: atas.info
Запрет на публичные акции губернатор обосновывает защитой прав граждан

Запреты на публичные мероприятия ужесточают в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников внес в региональное Заксобрание законопроект, существенного суживающий список возможных мест для проведения публичных акций протеста. Под запрет могут попасть почти все популярные площадки, где ранее проходили митинги

В Законодательное собрание Новосибирской области поступил документ (есть в распоряжении редакции) с предложениями о внесении изменений в статью 1.2 регионального закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области». Законопроект, внесенный губернатором Андреем Травников, предполагает существенно расширить список мест, где проведение таких мероприятий запрещено.

В частности, в Новосибирске планируется наложить мораторий на организацию митингов, демонстраций и прочих массовых мероприятий на следующих территориях:

— площади Гарина-Михайловского, Калинина и Карла Маркса

— Монумент Славы

— Михайловская набережная

— скверы архитектора Крячкова, Крылья Сибири, Нарымский, Первомайский, Театральный

— площадка на улице Челюскинцев около цирка

Ужесточения могут коснуться и крупных населенных пунктов, расположенных в области. В Бердске хотят запретить людям собираться в городском парке и парке Победы, жителям Искитима — на Комсомольской площади, в Кольцово — в одноименном парке культуры и отдыха. Предполагается запретить публичные мероприятия на площади Ленина, в городском парке, около памятника погибшим в годы ВОВ и рядом с краеведческим музеем в Барабинске. Кроме того, областные власти не хотят видеть скопления людей в Куйбышеве: в скверах воинской славы, на городской площади, Дворцовом, Рябинушка и Спортивном.

Под запрет могут попасть публичные мероприятия на центральных площадях и скверах в Купино, Татарске, Сузуне и Кочках.

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